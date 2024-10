Roma, chi sono i giocatori convocati in nazionale

Getty Images

Dopo il pareggio in trasferta con il Monza, la Roma arriva alla pausa del campionato piazzata a metà classifica: 10 punti dopo le prime sette giornate, una sola sconfitta in casa con l'Empoli oltre a due vittorie e quattro pareggi. Con 5 reti subite i giallorossi hanno la miglior difesa del campionato dopo la Juventus (1 rete presa) e l'Empoli (4)., tutti convocati dalle rispettive nazionali Under comprese. Prima chiamata nell'Italia di Spalletti per Niccolò Pisilli.

Lorenzo Pellegrini (Italia)Niccolò Pisilli (Italia)Manu Koné (Francia)Nicola Zalewski (Polonia)Zaki Celik (Turchia)Artem Dovbyk (Ucraina)Leandro Paredes (Argentina)Evan Ndicka (Costa d'Avorio)Saud Abdulhamid (Arabia Saudita)Mathew Ryan (Australia)Eldor Shomurodov (Uzbekistan)Tommaso Baldanzi (Italia Under 21)Samuel Dahl (Svezia Under 21)Renato Marin (Italia Under 19)Buba Sangaré (Spagna Under 19)