Roma, Hermoso si avvicina al Fenerbahce: formula e dettagli

Getty Images

Secondo quanto viene riportato dalle ultime indiscrezioni provenienti della stampa turca,, sbarcato a parametro zero nella Capitale l'estate scorsa,, club di Istanbul allenato dal José Mourinho, sotto richiesta del tecnico portoghese., che in questa stagione ha giocato solo 13 presenze, per un totale di 622'.

Le due società stanno discutendo sulla formula,, piuttosto che un affare a titolo definitivo, così da rimandare ogni decisione all'estate, a Mourinho e al rendimento di Hermoso in questi mesi.Hermoso la scorsa estate è stato vicino alla Turchia e al Galatasaray, rivale del Fenerbahçe. I turchi avevano messo sul piatto uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i giallorossi si sono fermati a 3,5 milioni di euro (al lordo 6,48 milioni di euro).