Roma, Hummels è un mistero e si "sfoga" coi tifosi: perché non gioca?

Mats Hummels continua ad essere un mistero. Zero è stato il prezzo del cartellino, ma zero è anche il numero dei minuti in campo fino a questo momento. Ieri è rimasto fuori per 90’ anche contro la Dinamo Kiev. Si è scaldato per tutto il secondo tempo, ma Ivan Juric ha deciso di non metterlo in campo. Slitta ancora il suo esordio nonostante lo stadio Olimpico lo abbia acclamato anche prima dell’inizio del match.



LA SPIEGAZIONE DI JURIC – Come mai Hummels non gioca? È questa la domanda che è stata a Juric e l’allenatore ha risposto senza giri di parole: “Se non ha giocato è colpa mia, non sua. È un professionista esemplare e non sbaglia mai atteggiamento in allenamento. Ma per il momento Ndicka sta facendo bene e io lo vedo in quella posizione. Arriverà il suo momento e ci darà una mano”. Fare a meno di Ndicka è difficile, ma la gestione di Hummels lascia perplessi tutti. Ieri dopo la partita ha passato la serata a Trastevere e ha detto ad alcuni tifosi: “Non so perché non gioco”. Mats questa estate non ha svolto la preparazione atletica e si aspettava di restare ai box solamente tre settimane. Ora è quasi passato un mese e in campo ancora non si è visto. Qualche settimana fa aveva anche ironizzato sui social: “Le foto in campo arriveranno presto. Credo”. Una frecciatina che però non ha creato scalpore a Trigoria. Il club assicura che non è collegato col suo mancato impiego. Quindi si tratta di scelta tecnica.