Roma, Juric: “Se Hummels non gioca non è per colpa sua”

4 minuti fa

In un Olimpico che ha sofferto fino all’ultimo insieme alla squadra, la Roma conquista la prima vittoria in Europa League grazie all’1-0 sulla Dinamo Kiev firmata da Artem Dovbyk su rigore. Nel post partita l’allenatore giallorosso Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Le Fée ha giocato la prima partita dopo l’infortunio, credo che può migliorare ancora e ha tutto per farlo. Con giocatori di questo livello sono fiducioso per il futuro”.



HUMMELS - “Hummels è un grande professionista. Non lo sto facendo giocare ma lui non sbaglia un allenamento. Dove lo vedo? Nella posizione di N’Dicka, che è cresciuto molto e sta facendo bene. Non amo cambiare molto in difesa, ma arriverà anche il momento di Hummels e sono sicuro che ci darà una mano. Se ora non sta giocando non è per colpa sua”.