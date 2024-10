Romamania: la scossa di Juric non basta, ma non è lui il colpevole

Redazione Calciomercato

La scossa dialettica, improvvisa e forte, arrivata dall’allenatore alla vigilia dell’impegno europeo non ha prodotto molti effetti.Dopo settimane di iperboli ottimiste, Juric ha cambiato disco perché ha fiutato l’aria che tira attorno a lui. Occupando un ruolo perennemente a rischio nel calcio, il tecnico avverta la sfiducia dell’ambiente e riconosce i segnali di una squadra impaurita, incerta e capace di rovinare in un attimo quel poco che riesce a costruire.

. Le “fisse” di Juric, poi, assomigliano tanto a dei limiti: possibile che non si possa far coesistere Ndicka e Hummels nel terzetto difensivo, senza dover ogni volta spostare un terzino verso il centro?

e il simbolo del mercato illogico è Le Fee: inevitabile continuare a chiedersi come sia stato possibile spendere per lui 23 milioni di euro e non utilizzarli per comprare un paio di buoni esterni., parlano solo attraverso i profili social del loro gruppo, tra l’annuncio del supporto dato alla costruzione dello stadio di altri (a Dallas) e il rilancio di un post sulla vittoria della Roma in Europa League.