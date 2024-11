AFP via Getty Images

Roma, i convocati per l'Union Saint Gilloise

32 minuti fa



Di seguito la lista dei calciatori convocati da parte di Ivan Juric, allenatore della Roma, in vista del match di Europa League contro l'Union Saint Gilloise, partita valida per la quarta giornata della 'Fase Campionato' e in programma domani sera alle 21 allo Stade Joseph Marien di Bruxelles.



Di seguito l'elenco completo dei convocati giallorossi:



Portieri - Marin, Ryan, Svilar.

Difensori - Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Sangarè, Saud, Zalewski.

Centrocampisti - Cristante, Kone, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli.

Attaccanti - Baldanzi, Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulè.