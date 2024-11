Union Saint Gilloise-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Union SG-Roma su Now

SEGUI SU NOW

Dopo la brutta sconfitta di Verona la Roma deve reagire e recuperare terreno in Europa League. Juric ha ottenuto la fiducia dei Friedkin, ma ora servono i risultati. L’occasione per ripartire è ghiotta e di fronte c’è una squadra alla portata. I giallorossi hanno solamente 4 punti nel girone unico della nuova Europa League e hanno bisogno di scalare posizioni. Domenica, invece, il match col Bologna.

Partita: Union Saint Gilloise-RomaData: giovedì 7 novembreOrario: 18.45Canale Tv: SkyStreaming: Sky Go/Now Tv: Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic..:Pocognoli: Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Shomurodov..: Juric: la Roma torna in campo in Europa dopo la brutta sconfitta contro il Verona. Torna dal 1’ El Shaarawy che ha recuperato dall’infortunio, possibile chance per Hummels. Out Hermoso che torna dopo la pausa. Ancora fuori Saelemaekers.

: il match si può guardare in tv giovedì 7 novembre su Sky e NOW. L'Europa League è infatti in esclusiva su uno dei due servizi e non è prevista una trasmissione live in chiaro su TV. La partita della Roma, sia su Sky che su NOW, si può vedere in tv ai canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).: è visibile anche in diretta streaming nella serata di giovedì 7 novembre. Come per la diretta tv, anche in streaming i canali previsti su Sky Go (per gli abbonati Sky) e NOW sono il 201, Sky Sport Uno, e 252, Sky Sport. In streaming, al pari della diretta tv, non è prevista una visione gratis e in chiaro della partita tra Roma e Union.