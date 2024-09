Roma, i Friedkin ai tifosi: "Rispettiamo voi e De Rossi, esonero difficile ma è la strada giusta per giungere ai trofei"

Dan e Ryan, i proprietari della, hanno affidato ai canali ufficiali del club giallorosso le loro ragioni di fronte alla pesante contestazione riservata alla gestione societaria che ha portato all'esonero di Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate di campionato:"Il calcio è apprezzato a livello globale per la sua bellezza unica. Ogni partita è piena di passione, emozioni e imprevedibilità, ed è per questo che lo amiamo. Maanche quando sono estremamente difficili.

La campagna acquisti estiva ha segnato l'inizio di un. Lo sviluppo di un nuovo stadio, elemento chiave di questa visione, è già in atto e renderà omaggio alla ricca storia del Club.Ci teniamo a dire questo:, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e. Separarsi da lui è stata una, ma l’abbiamo presa con laper puntare ai trofei in questa stagione.

Rimaniamo investitori attivi nel settore sportivo. Amiamo il bel calcio.Al contrario, la sinergia tra i clubOgni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo.

A voi, tifosi straordinari:Siete l’anima della società, e il nostro obiettivo è quello di rendervi orgogliosi.Forza Roma,Dan e Ryan Friedkin"