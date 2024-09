Friedkin ad un passo dall'acquisto dell'Everton: cosa cambia con la Roma

Non parliamo però della Roma e del suo delicatissimo momento, coinciso prima con l'esonero di Daniele De Rossi e ieri con le dimissioni presentate dalla CEO Lina Souloukou, alla quale era stata assegnata peraltro una scorta per proteggerla dalle minacce ricevute nelle ultime ore. L'imprenditore statunitense sarebbe infatti– secondo quanto riferisce Sky Sports News – dopo il tentativo fallito dei mesi scorsi. Secondo il collega Alan Myers,Sempre secondo le indiscrezioni inglesi,La prima volta che il gruppo Friedkin si era mosso per il pacchetto di maggioranza dell'Everton, l'attuale proprietario Farhad Moshiri aveva manifestato le proprie perplessità in merito all'entità dei prestiti che il patron della Roma avrebbe chiesto ad altri partner. Allo stesso modo, era tramontato pure il tentativo di cedere il club a 777 Partners, il gruppo che attualmente detiene il pacchetto di maggioranza del Genoa e che, scaduto il periodo di trattare in esclusiva lo scorso 31 maggio, non aveva fornito le adeguate garanzie per completare l'affare., che ha rilevato la Roma nell'estate 2020,– dal 2023 ha investito anche in Francia, nel Cannes – trovandosi tra le mani pure il nuovo impianto dell'Everton, coi lavori a Bramley-Moore Dock che dovrebbero essere terminati a dicembre e che porteranno i Toffees ad esordire nello stadio nuovo di zecca nella stagione 2025/2026., alla luce del clima di grandissima contestazione creatosi sulla piazza giallorossa – quel che è certo è che nei prossimi giorni andrà definita la sostituzione di Souloukou – e che