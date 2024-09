Roma, i Friedkin preparano la rivoluzione a livello societario: dal nuovo Ceo allo stadio

Ladiè pronta all’esordio europeo in casa Roma continua la rivoluzione a livello societario. Intanto,. È alla Roma da tre anni e ha gestito le ultime cause legali che hanno riguardato il mondo giallorosso, anche le più spinose. Era molto stimato dalla Souloukou, con cui prendeva parte alle riunioni in Lega Serie A in veste di General Counsel della società. Si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è specializzato alla University of Chicago Law School. Poi il ritorno in Italia, a Milano, dove ha lavorato nello studio legale Liklaters Italy. Nel 2023 ha ricevuto il premio di “Counsel of the year” nella categoria Entertainment & Sport da InHouseCommunity.

– I Friedkin per la ricerca del nuovo amministratore delegato hanno richiesta una consulenza alla: agenzia che gestisce tante stelle del mondo del calcio come Palmer, Bremer e il giallorosso. Si occupa anche del reclutamento di direttori sportivi e figure dirigenziali. Ai proprietari americani era stato fatto il nome di Andrea Chiavelli, braccio destro di Aurelio De Laurentiis. Ma è arrivato un secco no da parte del presidente del Napoli. Un altro nome che circola è quello di Andrea D’Agostino: managing director di Coca Cola. Ma la ricerca potrebbe non fermarsi al solo AD.. La volontà è quella di scegliere un profilo internazionale anche vicino agli ambienti della Premier Club. Era circolato anche il nome di Boniek che però nella giornata di ieri ha smentito.

– Nonostante l’acquisizione dell’L’obiettivo è quello di far crescere la squadra e di vincere trofei. Inoltre, entro la fine dell’anno è prevista la presentazione del progetto per il nuovo stadio che sorgerà a. L’obiettivo è finire l’impianto nel 2027, ma non sarà per nulla semplice.