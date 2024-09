Friedkin-Everton: la Roma resterà al primo posto? Il Ceo, la cessione, gli arabi. Tutte le ultime

Laè stata travolta nell’ultima settimana da un terremoto societario. Mercoledì è arrivata la notizia dell’esonero di Daniele, poi domenica mattina le dimissioni della Ceo Lina. Infine, ieri è stato ufficializzato l’acquistoda parte dei. Un altro club si aggiunge alla galassia dei proprietari giallorossi che oltre alla Roma hanno anche il. Adesso i tifosi si interrogano sul futuro dei giallorossi.– Dan e Ryan non sono abituati a parlare, ma ieri con un lungo comunicato hanno voluto tranquillizzare i tifosi giallorossi dopo l’acquisizione dell’Everton: “La sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo”.

– I Friedkin ora sono impegnati nella ricerca del nuovo. In pole c’è l’avvocato Lorenzoche dovrebbe essere promosso ma ad interim. La proprietà si è affidata, come anticipato da Il Messaggero, alla: agenzia che gestisce tante stelle del mondo del calcio come Palmer, Bremer e il giallorosso Hermoso.– Nonostante il comunicato deinon si fermano le voci su una possibiledel club giallorosso. L’Arabia si è già insediata a Trigoria grazie allo sponsorche porta nelle casse giallorosse circa(contratto biennale). E l’anno scorso unada un fondo saudita era stata rispedita al mittente. La sinergia col mondo arabo è sotto gli occhi di tutti e oltre ad alcune operazioni onerose in uscita, la Roma quest’anno ha portato in Serie A. Il terzino è diventato il primo saudita nella storia del campionato italiano. Non è da escludere una possibile entrata di un nuovo socio o di una cordata americana pronta ad inserirsi a Trigoria.