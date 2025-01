Roma, il piano di Ghisolfi per Frattesi: Oaktree detta le condizioni, l'Inter non chiude alla cessione

Poco spazio, un minutaggio che non soddisfa e la possibilità di tornare lì, dove si è cresciuti, ma non si ha avuto la possibilità di splendere.E non è una novità che il club capitolino stia studiando quale possa essere la strategia migliore per tentare l’affondo sul centrocampista nerazzurro, complice anche l’alta richiesta da parte della società di Viale della Liberazione e il mancato ok a qualsiasi contropartita proposta dalla Capitale (Pellegrini, Cristante o Zalewski).

, quando le due squadre avranno terminato i rispettivi impegni nelle coppe europee. Il tempo, dunque, per capire come muoversi e come convincere l’Inter a cedere uno dei propri asset non è infinito, ma è quanto basta per far incastrare i tasselli di un puzzle complesso. Come riscontrato da Calciomercato.com,, rimandando così l’acquisto definitivo del giocatore a giugno.(cosciente del fatto che Ranieri possa dargli lo spazio necessario per giocarsi le sue carte come potenziale titolare della squadra),che, sino a ora, non ha aperto a sconti di alcun tipo.

(sotto contratto coi nerazzurri fino a giugno 2028, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno),. Frattesi è ormai convinto che l’Inter non sia il posto giusto per lui, ma prima di puntare i piedi è necessario che la Roma si presenti con un’offerta adeguata al valore del giocatore e alla valutazione del cartellino fatta dall’Inter (45 milioni di euro). Inoltre, l’Inter attenderà anch’essa l’offensiva della Roma a fine sessione invernale, vista la ferrea volontà di Simone Inzaghi di trattenere il giocatore sino al termine della campagna in Champions League, dove ci sarà bisogno di tutti i membri della rosa.

