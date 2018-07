Il Messaggero fa il punto sulla situazione di. Per lui il Real Madrid non ha migliorato l'offerta da 50 milioni più 10 di bonus, lontana dalla richiesta di 75 della Roma: i merengues hanno in mano il sì del calciatore e per questo non si muoveranno da quanto offerto. La Roma, scrive il quotidiano, potrebbe quindi decidere di tenere il portiere, offrendogli un rinnovo da 3,5 milioni annui più i diritti di immagine.