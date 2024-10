Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Monza-Roma in diretta su NOW

Guarda su NOW

Monza-Roma 0-0Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.: Federico La Penna della sezione di Roma

Segui Monza-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia e la sconfitta sul campo dell'Elfsborg in Europa League, i giallorossi si presentano a questa sfida con 9 punti in classifica, 6 in più dei brianzoli allenati da Nesta, ultimi in classifica a quota 3 dopo il ko di Napoli.