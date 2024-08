AFP via Getty Images

Roma in Inghilterra: per Dovbyk e Shomurodov novità sui visti

30 minuti fa



La Roma, impegnata in Inghilterra in amichevole, sarà raggiunta da Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov. I due attaccanti giallorossi, che erano alle prese con questioni legate al visto e non erano potuti partire con i compagni, hanno risolto i loro problemi burocratici. Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov voleranno da Daniele De Rossi in serata e saranno poi a disposizione del tecnico per la prossima amichevole.



La Roma affronta oggi alle 18 il Coventry City e poi sfiderà sabato 10 agosto l'Everton alle 17.