Roma, infortunio Dybala: esami effettuati, la decisione in vista del Venezia

Esce Dybala e la Roma si spegne. Paulo, nel match contro l’Athletic, non è rientrato dagli spogliatoi a causa di un problema muscolare al flessore. Ma Ivan Juric può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami effettuati questa mattina non hanno evidenziato nessuna lesione e filtra ottimismo per domenica. Col Venezia, però, potrebbe restare lo stesso fuori per gestirlo al meglio. Era stato chiaro il tecnico mercoledì: “È un giocatore speciale ma va gestito per fargli fare più partite possibili durante l’anno”. Infatti, l’idea di ieri era quello di farlo giocare 60’ ma l’infortunio ha complicato i piani dei giallorossi ed è arrivata anche la beffa del pareggio al cinque minuti dalla fine della partita.

GLI ALTRI INFORTUNATI – Anche Celik ieri aveva lasciato il campo per un problema fisico: indurimento dell’adduttore per lui, ma non preoccupano le sue condizioni. Domani sarà in gruppo con la squadra ed è disposizione di Juric. Pronto a tornare Lorenzo Pellegrini, che ha superato la contusione al ginocchio subita contro l’Udinese. Ieri non è stato convocato ma era lo stesso allo stadio per non lasciare i compagni. Da valutare ancora Le Fée. Il francese è fuori da un mese per un infortunio al ginocchio. Difficile la sua convocazione per domenica, probabile il suo ritorno con l’Elfsborg.

La Roma scenderà in campo contro il Venezia domenica pomeriggio, alle ore 15, con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria consecutiva e in assoluto in questo principio di campionato per proseguire la risalita in classifica. I giallorossi di Juric sono reduci dal convincente 3-0 rifilato all'Udinese nel turno precedente e inseguono quella continuità di rendimento che già nell'esordio stagionale di Europa League con l'Athletic Bilbao è venuta a mancare. La Roma ha ottenuto sino ad oggi 6 punti dopo le prime 5 partite ed occupa la nona posizione, alla pari di Atalanta, Bologna, Fiorentina ed Hellas Verona.

