Roma, Juric: "Dybala ha sentito fastidio. Inutile parlarne ora, vediamo domani"

AFP via Getty Images

L'allenatore dellaIvanha parlato a Sky dopo il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Club di Bilbao in Europa League:"Momenti di grande calcio, anche lo stadio lo percepiva. Poi loro sono abituati a giocare con palle lunghe e in velocità, con il tempo siamo andati in affanno. E' un grandissimo peccato aver subito gol nel finale. Anche Soulé nella ripresa poteva segnare".- "Angelino salta anche se è piccolo, lì avevamo Hermoso e altri difensori, La partita è stata ottima da parte dei ragazzi".

- "Ha sentito un po' di fastidio, non abbiamo voluto rischiare. E' inutile parlarne ora, vediamo domani. Il cambio di Dybala non era stato pensato, è stato obbligato".- "Siamo stati un po' lenti nei primi dieci minuti, poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato bene, potevamo segnare di più. In queste due partite ci sono state molte cose positive, dobbiamo continuare su questa strada".- "Lui e Pisilli sono giovani ma hanno un'applicazione e una facilità di apprendimento impressionanti. Tommaso può fare trequartista e mezzala, so che anche De Rossi lo aveva pensato a centrocampo".