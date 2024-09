Alexisha riportato una frattura composta del malleolo mediale. Il belga, uscito per infortunio nella gara di ieri col Genoa, sarà fuori per circa due mesi. Per accelerare i tempi di recupero in accordo con laha deciso di operarsi e non di proseguire con una terapia conservativa. L’intervento chirurgico è previsto nella giornata di domani.- Ci vorranno circa 2 mesi per rivedere l’ex Milan in campo.in poco tempo aveva conquistato la fiducia di Daniele De Rossi che lo ha usato in tutte e due le partite da quando è nella Capitale. Ora il suo rientro è previsto per la trasferta del Maradona contro il Napoli in programma a fine novembre.

- Sulla sinistra, in caso di conferma della difesa a 3, il titolare sarà Angelino. Tra le alternative c’è El Shaarawy oltre al possibile reintegro in rosa di. Il polacco è fuori rosa per scelta della società e in caso di rinnovo del contratto potrà tornare ad allenarsi in gruppo.