Infortunio Saelemaekers, quante e quali partite salta con la Roma

Trasferta con beffa per la Roma, che nell'ultima giornata di campionato giocata a Marassi pareggia 1-1 con il Genoa e lascia due punti lì in Liguria: a lasciare i giallorossi con l'amaro in bocca è un colpo di testa di De Winter che ha segnato la rete del pareggio nei minuti di recupero.con la maglia della Roma.- Dopo cinque minuti del secondo tempo, intorno al 50° minuto, De Rossi è stato costretto a fare il primo cambio per l'infortunio di Saelemaekers: l'esterno belga. Il giocatore è uscito dal campo sorretto dallo staff medico giallorosso, ed è stato sostituito dall'ex Atletico Madrid Hermoso.

- Per quanto riguarda i tempi di recupero si parla di circa due mesi prima di tornare a disposizione, la sensazione è che Saelemaekers rimarrà fuori fino a dopo la sosta di ottobre. Salterà così la prossima gara di campionato in casa contro l'Udinese in programma domenica 22 settembre alle 18, ma anche il debutto in Europa League con l'Athletic Bilbao (26 settembre alle 21); out anche nelle sfide con con il Venezia in casa (29 settembre) e con l'Elfsborg in trasferta (3 ottobre). Salterà le sfide con Monza (6 ottobre), Inter (20), Dinamo Kiev (24), Fiorentina (27), Torino (31), Verona (3 novembre), Union Saint-Gilloise (7)., con l'obiettivo di essere al 100% per il big match di Napoli in programma la settimana successiva.