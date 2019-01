Una nuova concorrente per la Roma per Gianluca Mancini. Dall'Inghilterra segnalano l'interesse dell'Everton per il centrale classe '96 dell'Atalanta, seguito in Italia dai giallorossi e dall'Inter. Il club inglese è alla ricerca di rinforzi per la difesa e continuerà a monitorare Mancini fino alla prossima estate, quando il giocatore e il club nerazzurro potrebbero prendere una decisione sul suo futuro.