Inter, Inzaghi squalificato: chi ci sarà in panchina e come sono andati i precedenti

Inter-Juventus non ha portato solo tre punti in casa nerazzurra ma anche una squalifica. L'allenatore Simone Inzaghi infatti è stato ammonito nel corso della gara per aver sconfinato oltre l'area a lui riservata a San Siro. Dopo averlo avvisato più volte, l'arbitro Maresca ha estratto il cartellino giallo che, unito ai provvedimenti già presi in stagione, ha comportato un turno di squalifica per l'ex Lazio.



IL SOSTITUTO - Inzaghi dunque non siederà in panchina nel 'suo' Olimpico per la sfida di sabato alle 18 contro la Roma. Al suo posto il vice Massimiliano Farris. Con lui il bilancio dei nerazzurri è molto positivo: quando è stato lui il 'primo', l'Inter ha vinto 2-0 a Empoli il 27 ottobre 2021 e 4-0 col Viktoria Plzen il 26 ottobre 2022, pareggiando a Napoli il 12 febbraio 2022.