Roma, Jonathan David in pole per l'attacco: cosa succede per Sørloth e Dovbyk

Con l'arrivo dia Istanbul la Roma ha voltato pagina sul capitolo attaccante. Il marocchino ha aspettato fino all'ultimo i giallorossi, il Siviglia aveva accettato l'offerta di 22 milioni di euro, ma all'ultimo Ghisolfi si è tirato indietro e così il giocatore ha detto sì al Fenerbahçe (c'era anche una proposta dall'Arabia Saudita, mai presa in considerazione).

- Così i giallorossi stanno valutando altri profili per l'attacco. Il preferito del nuovo uomo-mercato Ghisolfi èdel Lille, per il quale c'erano già stati interessamenti da parte del Milan e del Napoli. Altre due piste da seguire - al momento non sono ancora state presentate offerte ufficiali - sono quelle che portano al norvegese del Villarreale adell'Ajax: il primo ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro, l'olandase è l'ultima idea in ordine di tempo. Nelle ultime ore è circolata una voce secondo la quale la Roma starebbe valutando un inserimento dell'ultima ora per, capocannoniere dell'ultima Liga che però ha già un'intesa verbale con l'Atletico Madrid.

- Al di là di chi sarà il rinforzo in attacco, difficilmente, una scelta comunicata sia alla dirigenza che all'allenatore e che vale anche per il futuro centravanti giallorosso. Al momento tutti i nomi nella lista hanno una valutazione superiore, Ghisolfi è al lavoro per provare ad abbassare le richieste, si valuta anche l'inserimento di eventuali contropartite.