Roma, Juric già al bivio: c'è l'ombra di De Rossi. I Friedkin non possono "permettersi" un terzo allenatore

La Roma non riesce ad uscire dalla crisi. La sconfitta inha fatto riemergere tanti dubbi e ha evidenziato (ammesso che ce ne fosse bisogno) la poca qualità delle seconde linee giallorosse. Domani i giallorossi saranno di scena a Monza e Juric è già al bivio. Nonostante le due vittorie in campionato la sua posizione resta in bilico. La Roma ha giocato molto bene contro l’Udinese, ma col Venezia allo stadio Olimpico i tre punti sono arrivati in maniera casuale.. Juric si è ritrovato a gestire un gruppo che non ha digerito l’esonero di Daniele. Non è un caso che Pellegrini nella conferenza pre-Elfsborg abbia parlato solamente di lui e ha confermato che è stata una scelta esclusivamente della società: “Qualcuno non ha voluto ascoltare la mia verità”.

. Daniele De Rossi aveva trovato un accordo per un triennale a 3,3 milioni a stagione. Chiamare un terzo allenatore sarebbe una follia per una società che deve stare attenta ai costi. Quindi in caso di esonero dell’ex Torino. Ad oggi i Friedkin stanno pagando due allenatori e continueranno a pagarli in caso di esonero di Juric che non ha intenzione di dimettersi. Nonostante l’esonero avvenuto con una modalità che non è piaciuta a nessuno, l’ex capitano giallorosso potrebbe accettare un clamoroso dietrofront. L’addio della Ceo Souloukou apre anche a questo scenario. Il rapporto con la dirigente greca non è mai stato buono e i Friedkin nel loro comunicato avevano lasciato una porta aperta. Juric sembra essere un traghettatore e la sua conferma a fine anno ci sarà solo ed esclusivamente in caso di qualificazione in Champions League.. L’Europa League potrebbe essere snobbata e l’ampio turnover in Svezia è il primo campanello d’allarme.

– Ivanè finito nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni post sconfitta a Boras. “Abbiamo fatto dei passi in avanti e giocato una buona partita. Abbiamo tirato tanto senza trovare il gol, lo accettiamo”, ha detto il mister ai microfoni di Sky Sport. Una frase che non è piaciuta a molti tifosi che hanno chiesto a gran voce il ritorno di Daniele De Rossi: “Dopo la partita contro il Monza ci sarà la pausa per le nazionale e saranno due settimane importanti sia per Juric in caso di conferma, ma anche per De Rossi in caso di ritorno a Trigoria.