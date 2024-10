Romamania: già esaurita la scossa di Juric, chi può escludere che i Friedkin richiamino De Rossi?

Redazione Calciomercato

, che in campo funziona male e ha già fatto perdere ogni speranza ai tifosi.. Al buon esordio con l’Udinese è seguita una partita giocata bene solo per un tempo con l’Athletic Bilbao, poi una vittoria piuttosto fortuita con il Venezia e ieri è arrivata la sconfitta in Svezia, che complica subito il cammino europeo.

. Troppo turnover nella formazione iniziale, i cambi sono arrivati in ritardo e fanno discutere le sue dichiarazioni del post-partita:dalla finale di Budapest in poi, di una proprietà che ha perso contatto con Trigoria e si è allontanata non solo geograficamente dalla Roma. La sensazione è chea cui delegare la gestione.

. Serviva qualcuno che confermasse quanto in realtà già deciso da Lina Souloukou - in realtà nessun altro giocatore si è comunque schierato contro De Rossi - e i Friedkin ci sono “cascati”, salvo poi accorgersi dell’errore a danno ormai fatto.

, come molti invocano, confermerebbe che non esiste neppure un abbozzo di strategia. Ma chi può escluderlo?, pezzo dopo pezzo. Non basta spendere tanti soldi per fare bene nel calcio, ormai dovrebbero averlo capito anche a Houston.