Roma, Juric ha le ore contate: Bologna ultima spiaggia, esonero più vicino

Lanon riesce a vincere contro l’Union Saint-Gilloise (pareggio 1-1) e ora la panchina di Juric è ancora più a rischio. I giallorossi scivolano in classifica nella nuova Europa League e la prossima sarà contro il. Juric ora è nel caos assoluto e quella contro il Bologna potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina giallorossa. Ma non è da escludere un ribaltone.. Juric aveva incassato la fiducia dei presidenti, ma a tempo. Dan e Ryan non sono soddisfatti dei risultati fino a questo momento e una possibile svolta è attesa dopo Roma-Bologna, ma non è da escludere una dura decision. Ci sarà lo stop per le nazionali e l’eventuale nuovo allenatore avrà tempo per inserirsi. Tra i tecnici italiani continua a prendere quota l’idea Mancini. L’ex ct della Nazionale è lusingato dall’eventuale proposta ma ad oggi non ha ricevuto un contatto diretto. Le piste straniere portano a Potter, Lampard e Paulo Sousa. Per l’ultimo c’è però una clausola da pagare. Impossibile un ritorno di Daniele De Rossi che ha anche prolungato le sue vacanze a New York.

– Il rapporto tra la tifoseria e Juric non è mai scoppiato. E anche lui è finito nell’occhio del ciclone per le scelte di formazione.. Nelle gare interne all’Olimpico è sempre tra i più fischiati.