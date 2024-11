Roma, Juric: “Risultato negativo, dipende anche da un fattore mentale”

AFP via Getty Images

Un’altra giornata negativa per la Roma, che pareggia 1-1 in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League rischiando anche di perdere nel finale. L’allenatore giallorossosi porta a casa il punto arrivato dal pareggio, e nel post partita commenta così la partita ai microfoni di Sky Sport.- “Ci sono stati dei tratti positivi e momenti di poca intensità. Risultato non buono, ma meglio un punto, mettiamola così.. Capita di commettere errori, può essere un fattore mentale. Dispiace per i ragazzi che danno l’anima, ma non riusciamo a raccogliere ciò che mettono con l’impegno”.

- L’allenatore ha commentato così le voci sul suo futuro: “Faccia a faccia con la società?, ho lasciato correre tutto il resto. Su altre cose non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni”.