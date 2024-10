Juric: "Hummels out per scelta tecnica, non guardo il curriculum. Roma da primi 4 posti, complimenti a Zalewski"

AFP via Getty Images

Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina ed è tornato sul mancato utilizzo di Hummels: "Vedo in allenamento chi sta meglio e scelgo in base a quello. L’età e il curriculum non lo guardo"."Bene. Pellegrini è stato sfortunato perché ha preso tante traverse e non si è sbloccato. Entrano in tante occasioni e sono in condizioni ottimali. Poi tutto dipende dai gol fatti perché giocano vicino alla porta e speriamo di migliorare. Mancini si è allenato ed è ok. Vediamo se Soulé riuscirà a recuperare".

"Ha grande qualità dagli anni passati e adesso hanno fatto altri acquisti ottimi. Ha preso una strada giusta nelle altre partite e stanno facendo bene. Hanno talento e soluzione. La Fiorentina ha tanto valore"."Siamo primi per tiri fatti in porta. Ci sono stati tanti pali e tante situazioni nitide che non abbiamo sfruttato. La qualità c’è ma bisogna avere più convinzione, non c’è una cura. Ci lavoriamo e spero che tutti si possano sbloccare un po’".

"La squadra ha preso la strada giusta e si vede anche nelle prestazioni. Giovedì ho visto tante cose positive. Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta e non concedere cali di concentrazione. Ogni partita è importante perché siamo indietro, soprattutto se è uno scontro diretto. È fondamentale fare una grande vittoria"."Quello che ho spiegato è semplice. Vedo in allenamento chi sta meglio e scelgo in base a quello. L’età e il curriculum non lo guardo. Vedo chi mi dà più sicurezza. Se giocassi in quel modo poi mi chiedi di Hermoso. Il futuro di Ndicka è quello di diventare un top player in quella posizione perché ha doti fisiche e aggressività. Mi sta dimostrando questo e domani avrà una prova difficile con Kean. È una scelta tecnica. Non è una questione di preferenze".

"Saelemaekers sta recuperando e spero che dopo questo ciclo di partire possa giocare con noi. Vediamo cosa succederà con El Shaarawy, se non ci sarà per la prossima tornerà in quella dopo. Complimenti a Zalewski per come ha giocato con la Dinamo. A destra è stato concentrato e mi dispiace nella situazione in cui si trova. Ha fatto un’ottima gara e mi ha dimostrato a livello mentale di essere forte e non di essere un bambino. Dagli esterni mi aspetto dribbling e fare superiorità numerica. Dribblare è fondamentale e lui è uno di questi, poi ci sono El Shaarawy e Saelemakers. Altri danno meno da questo punto di vista".

"Su tante cose siamo andati oltre, su cose di cui avevo paura. Dobbiamo sentirci più grandi e forti. Ogni mio giocatore è migliorato e migliorerà anche la squadra. Il mio lavoro è sempre stato quello. A disposizione ho tanti giocatori interessanti, anche quelli più grandi possono migliorare sia fisicamente che come concezione del gioco. Arrivare tra i primi 4 è un obiettivo".