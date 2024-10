Perché Hummels non gioca nella Roma

Getty Images

I primi di settembre la Roma aveva piazzato un doppio colpo. O almeno questa era stata la percezione di molti. Il mercato trasferimenti era chiuso, era possibile tesserare solo giocatori svincolati. E i giallorossi ne prendono due: Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, e Mats Hummels che fino a maggio aveva giocato con il Borussia Dortmund scendendo anche in campo nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Se lo spagnolo da inizio stagione ha totalizzato 7 partite considerando sia il campionato che l'Europa League - sempre subentrato in Serie A, due gare da titolare in Europa - il difensore tedesco non ha ancora mai debuttato in maglia giallorossa.

- Alla vigilia della terza giornata di Europa League contro la Dinamo Kiev erano arrivati segnali del suo esordio con la Roma,. E così Hummels non ha fatto neanche un minuto in giallorosso, facendo collezioni di panchine da quando è arrivato nella capitale. Quando sui suoi profili social ha pubblicato alcune foto in giro per la capitale qualcuno gli ha chiesto di mettere post con qualche foto in campo; la risposta? "Arriveranno presto, credo". Un messaggio all'allenatore, aspettando il debutto.

- Il problema della ricerca di un difensore la Roma se lo portava dietro già da agosto, quando De Rossi aveva chiesto rinforzi in quel ruolo e dopo non essere arrivati a Badé del Siviglia (distanza di 2 milioni tra richiesta e offerta),. Così a mercato chiuso i giallorossi hanno pescato un doppio rinforzo dalla lista gratuita, nel frattempo in panchina Juric ha preso il posto di De Rossi: probabilmente per il nuovo allenatore il difensore tedesco non è ancora in forma,. E il suo mancato impiego di Hummels rimane un mistero di questa prima parte di stagione.