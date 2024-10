Roma, Juric: "Inter senza punti deboli, Dovbyk ha recuperato. Dybala? Sta bene ma va gestito"

AFP via Getty Images

Il tecnico dellaha presentato la sfida contro l'in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, l'allenatore ex Torino si è soffermato sulle condizioni di due giocatori fondamentali per la manovra giallorossa,. ". Paulo ha fatto una fase di recupero, ora ha fatto 4 allenamenti alla grande. Verrà gestito in base a come andrà alla partita, ma". Ecco le altre dichiarazioni:- "Dell’inter sappiamo tutto.. I giocatori, quelli rimasti hanno lavorato bene, anche gli altri sono tornati con grande entusiasmo. Contro di loro devi essere perfetto. Serve concentrazione e applicazione. Se non sei al 100% ti può capitare una giornata storta e loro fanno cose fantastiche.. Anche i cambi saranno importante e dobbiamo avere una mentalità giusta. Anche noi possiamo fare bene nel possesso palla e mettere pressione su di loro".

- ". È sempre molto difficile per tutti affrontarli. Si conoscono da anni e hanno un bel gioco. Sanno quello che devono fare e da anni sono gli stessi giocatori e sanno come gestire le situazioni. Noi cercheremo di giocare come sempre cercando di metterli in difficoltà".- "Sono soddisfatto della carriera che sta facendo benissimo. È un ragazzo splendido e sta raccogliendo i frutti del lavoro che ha fatto.. E non dà punti di riferimento. Anche Angelino ha buone caratteristiche ma deve migliorare in attacco".

- "L’altro giorno abbiamo avuto tantissime situazioni per segnare. I nostri giocatori hanno sempre segnato, anche nel passato.. Ne possono fare molti di più di quelli che stanno facendo".- "Leandro è tornato per ultimo dopo un lungo viaggio ed era sotto un treno.e le sue esperienze passate erano simili al nostro modo di giocare. Deve trovare condizione ma sarà molto utile per noi".