Infortunio Dovbyk, cosa filtra per Roma-Inter

La Roma può tirare un sospiro di sollievo,. L'attaccante era tornato dalla nazionale con un'infiammazione al ginocchio accusata dopo la prima partita con l'Ucraina durante l'ultima sosta, al rientro a Trigoria il giocatore è stato un osservato speciale dello staff medico e dell'allenatore in vista della prossima partita.- Quello che filtra è che Dovbyk sarà a disposizione per il big match contro la squadra di Simone Inzaghi, e dovrebbe partire dall'inizio:, c'è stata la possibilità di non averlo ma a oggi, se non ci saranno problemi fisici o ricadute in questi giorni prima della partita, l'ucraino sarà al centro dell'attacco della Roma per la sfida con l'Inter.

- Così come successo nelle prime sette giornate di campionato, durante le quali Dovbyk; finora ha sempre giocato in tutte le competizioni, partendo titolare in ogni partita tranne che nel debutto europeo contro l'Elfsborg.