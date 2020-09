La Roma inserisce Amadou Diawara nella lista corretta, dopo l'errore che ha portato allo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona e che ha portato alle dimissioni del segretario generale Pantaleo Longo. I giallorossi, infatti, lo avevano messo tra gli Under 22 non tenendo conto dei 23 anni compiuti lo scorso 17 luglio e ora, prima del match con la Juventus, il giocatore è stato spostato tra gli Over 22.