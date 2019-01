Frenata per il ritorno di Rick Karsdorp al Feyenoord. Ci sarebbero stati alcuni problemi tra la Roma e il club olandese legati alla modalità del trasferimento del terzino giallorosso. La Roma vorrebbe cedere il giocatore solamente con la formula del prestito secco, il Feyenoord invece vorrebbe anche il diritto di riscatto. Monchi attende altre offerte per il giocatore ma ha ormai chiuso al ritorno in Olanda del terzino.