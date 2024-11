Roma, la bordata di Juric a Hummels e Pellegrini: "Mi aspettavo di più. Gioca chi mi dà garanzie con onestà professionale"

Redazione CM

45 minuti fa



Ivan Juric non si nasconde e, anzi, passa all'attacco. L'allenatore della Roma, sempre più in bilico, ha usato parole pesanti nei confronti di Mats Hummels e, in parte anche verso il capitano Lorenzo Pellegrini.



HUMMELS - "Di Hummels? Mai un litigio, lui è un grandissimo professionista. Non mi rifugio dietro alla frase che dietro alla scelta tecnica possa esserci altro. Per me devi fare questo, questo e quest'altro per giocare bene e io devo scegliere uno che faccia queste cose come ad esempio ha fatto Cristante. È molto semplice.



IL PARAGONE CON PELLEGRINI - "Vale la stessa cosa sul fatto che gioca Pisilli al posto di Pellegrini perché Pisilli in questo momento mi fa questo, questo e quest'altro. In questo senso è tutto molto semplice. Anche io mi aspettavo, come idea, di avere di più. Pellegrini se a me Pisilli dà più garanzie gioca lui anche se è un ragazzino e questo è il nostro capitano. C'è onestà professionale"