Dopo la sosta per le nazionali latornerà a tuffarsi nel campionato ma anche in. I giallorossi non vogliono sfigurare in campo internazionale dopo che negli ultimi anni sono stati protagonisti assoluti. Entro domani a mezzanotte c’è tempo per inviare la lista Uefa.- Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri. Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a “giocatori formati localmente”. Tra questi otto, nessun club può avere più di quattro “giocatori formati nella federazione”. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza a 17. Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente). I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte del giorno prima di una partita.

– I giallorossi negli ultimi anni hanno avuto diversi problemi con la lista Uefa. L’anno scorso a causa di alcuni paletti non rispettati furono fatti fuori due nuovi acquisti per il transfer balance: Azmoun e Kristensen. Chi può restare fuori? Smalling sta per essere ceduto in Arabia e non farà più parte della rosa giallorossa, al suo posto è pronto Hummels. I 4 giocatori cresciuti nel vivaio giallorosso sono, Pisilli, Zalewski e con molta probabilità verrà portato in prima squadra il giovane. Nessun problema per i 4 giocatori cresciuti in altri vivai:, Cristante, Mancini e El Shaarawy. Resterà fuori Sangaré poiché i giallorossi a destra hanno già due alternative. Nessun esubero è rimasto a Trigoria. Anche Karsdorp ha salutato dopo aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto.