Stavolta il campionato dellaè iniziato alla terza giornata e non alla quarta. Con un punto in più in classifica rispetto alla partenza da incubo dello scorso anno. Di nuovo in ritardo, subito alla rincorsa delle prime posizioni, ma adesso sembra esserci una base su cui costruire finalmente qualcosa in prospettiva., comunque positivo e per certi versi storico:. Allo Stadium, non più stregato, si è vista per la prima volta un’idea di squadra, ancora acerba, da modellare, completare, però è un deciso passo in avanti rispetto alle prime due gare troppo brutte per essere vere.

Tutti gli allenatori si lamentano del campionato che inizia prima della fine del calciomercato e hanno ragione. La Roma ne è una prova evidente, perché quando il tempo per le trattative scade gli affari portati avanti per settimane e settimane si concludono magicamente. Anche quelli che possono cambiare il volto della squadra. Diabbiamo potuto apprezzare un primo assaggio ed entrambi danno l’idea di poter diventare delle pedine importanti nel nuovo scacchiere di De Rossi.La gara con la Juventus passa alla storia anche per l’: di strada davanti ne ha parecchia, è vero, ma, qualità e coraggio che possono fare molto comodo all’allenatore. Già in questa stagione.

A differenza delle scelte un po’ “pigre” nella formazione iniziale mandata in campo con l’Empoli,, non solo per la scelta di preferire il giovane centrocampista a Paredes.. Inutile dire che in caso di sconfitta sarebbero ripartite le contestazioni al tecnico da tutta quella parte di critica e di pubblico che continua a considerare imprescindibile l’argentino. Ma ormai il messaggio lanciato da DDR allo spogliatoio è forte e chiaro: gioca chi si impegna di più in allenamento, non si lamenta, e corre in partita.

e c’è da sperare che abbia ragione l’allenatore quando continua a ripetere che l’ucraino segnerà tanti gol nel momento in cui la squadra inizierà a giocare meglio attorno a lui.Alla fine di un mercato costoso, faticoso e un po’ caotico sono arrivate delle buone notizie, a compensare una parte degli errori commessi in estate. Detto dell’importanza di aver preso Koné e Saelemaekers, non va sottovalutato l’innesto diper riparare la delusione Danso e l’imminente avvicendamento. Nel frattempo resta inspiegabile il mancato arrivo di un terzino destro titolare e toccherà al sauditasmentirci. Non vediamo l’ora di chiedergli scusa.