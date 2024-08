Roma, colloquio tra Smalling e l'agente in Inghilterra. Ghisolfi mette gli occhi su Badé

Getty Images

Continua il ritiro dellain Inghilterra. Oggi al St. George's Park è arrivato anche l'agente di. I due poco prima della seduta pomeridiana in programma alle 17 hanno avuto un colloquio. Il difensore centrale dopo una stagione complicata e ricca di problemi fisici a giugno sembrava sul punto di dover andare via, ma le offerte a Trigoria non sono arrivate. Ha un contratto fino al 2025 e il suo futuro resta un rebus. In caso di permanenza, Chris non sarà un titolare fisso. Infatti, il centrale parte dietro ae Ndicka. Se dovessero arrivare proposte dall'estero, la Roma non direbbe ‘no’ ad una sua eventuale cessione. Smalling ha uno stipendio importante da 3,5 milioni di euro e un suo addio farebbe alleggerire ancora di più il monte ingaggi.

– La Roma è sempre molto attiva sul mercato e proprio in queste ore sta cercando un centrale. L’ultimo nome finito nella lista di Ghisolfi è quello di. Il francese viene valutato 20 milioni di euro dal Siviglia. Troppi per i giallorossi che vorrebbero inserire delle contropartite tecniche. Le parti ad oggi non si sono ancora avvicinate e il giocatore al momento sta pensando solamente alla finale di domani valida per l’oro olimpico. Piace anche. Il difensore del Rennes è seguito a Trigoria da diverso tempo e piace per la sua duttilità in campo. Infatti può anche giocare come terzino sinistro. I giallorossi compreranno sicuramente un difensore.è in uscita e piace al Parma.