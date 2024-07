Roma-Latina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La stagione dellaè già ripartita da tempo e a Trigoria mercoledì 17 luglioandrà in scena anche la prima amichevole estiva di questo pre-stagione. L'avversario sarà ilche ha lanciato ieri la sua nuova collezione di maglie che ha fatto già il giro del web. Ma la gara sarà visibile in tv e streaming? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla gara.Partita: Roma-LatinaData: mercoledì 17 luglio 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 18Canale TV: DAZN

Roma-Latina sarà in diretta su DAZN

Streaming: DAZNRoma-Latina, con calcio d'inizio a partire dalle 18 al centro sportivo di Trigoria sarà trasmesso in diretta tv da Dazn scaricando l'app negli store delle smart tv o attraverso i dispositivi Amazon Fire Stick, Google Chromecast e infine tramite le console PlayStation e Xbox. In streaming la gara sarà fruibile attraverso l'app di Dazn su tutti i dispositivi mobile come smartphone, tablet e laptop.

Daniele De Rossi non avrà a disposizione Tammy Abraham che si è fermato per un problema muscolare e tante saranno le assenze soprattutto in mezzo al campo. Bryan Cristante e Leandro Paredes non sono ancora rientrati dalle rispettive vacanze e, soprattutto per l'argentino servirà ancora molto tempo. Ci sarà inveceche sarà affinacato da Baldanzi e Solbakken.ROMA (4-3-3): Svilar; Sangaré, Ndicka, Smalling, Angelino; Pisilli, Bove, Le Fée; Solbakken, Dybala, Baldanzi.