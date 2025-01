Roma-Lazio, allerta scontri: città blindata, controllate le chat degli ultras

Il derby ditorna in notturna dopo 6 anni e già da diversi giorni è scattata l’allerta per i possibili scontri tra gli ultras. Oltre duemila agenti di Polizia sono impegnati sul campo e da questa mattina sono state tolte le macchine intorno allo stadio. Tante anche le strade chiuse e gli autobus deviati. Blindate le zone di raduno degli ultras: Ponte Milvio per i laziali e Piazza Mancini per i romanisti. Lacontrolla la zona già da ieri sera poiché l’anno scorso gli scontri sono avvenuti la mattina della stracittadina. Presidiati anche i pub dove si radunano le tifoserie per evitare agguati come già successo nel derby della passata stagione di Coppa Italia

– Da giorni, scrive Il Corriere della Sera,, oltre alle numerose ispezioni che sono state operate nei dintorni dello stadio e del Foro Italico, alla ricerca di depositi di petardi ad alto potenziale e armi improprie che potrebbero essere state nascoste da alcuni gruppi di tifosi. L’apertura dei cancelli è fissata per le 18.15,– La Questura dicon un comunicato ha chiesto alle due tifoserie di dimostrare maturità. Se non ci saranno scontri, l’orario serale verrà riproposto anche per i prossimi derby: “Come ribadito in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la scelta - condivisa tra Prefetto, Questore e Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - di non chiedere la pianificazione del derby in programma il 5 gennaio prossimo in orario diverso da quello serale rappresenta un'occasione per le società sportive e l".