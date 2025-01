Roma-Lazio, cambia l'arbitro del derby. Pairetto al posto di Guida, i precedenti, Mourinho e... Acerbi

Getty Images

Mancano poco più di 24 ore all'attesissimo derby della Capitale Roma-Lazio che vedrà i giallorossi di Claudio Ranieri ospitare all'Olimpico i biancocelesti di Marco Baroni, ma dall'Aia arriva un'importantissima novità. L'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata è stato costretto a dare forfait e di conseguenza il designatore Gianluca Rocchi è stato costretto a modificare il sestetto arbitrale designato da giorni.Al posto di Guida è stato quindi promosso al ruolo di primo arbitro il signor Luca Pairetto della sezione di Torino che, in un primo momento era stato designato come IV uomo della gara. Il suo ruolo sarà invece ricoperto da Daniele Chiffi che è al rientro dalla trasferta di Ryiad dove era stato designato come primo fischietto della semifinale della Supercoppa Italiana vinta dall'Inter contro l'Atalanta.

- Non sarà il primo derby per lui dato che arbitrò la stracittadina nel 2021 con la vittoria per 2-0 della Roma con gol di Mkhitaryan e Pedro. I precedenti in linea di principio sono favorevoli alla Roma che con Pairetto ha ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ma particolare fu l'episodio che vide protagonistache venne espulso in un Roma-Verona dovePiù ampi i precedenti con la Lazio con 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ma fra queste i tifosi giallorossi rinfacciano il clamoroso errore delin fuorigioco (clamorosa fu la review var negata perché fece riprendere il gioco per un'incomprensione e quindi impedì l'intervento per annullare il gol) contro lo Spezia.