La Roma non è ancora riuscita a convincere lo Shanghai Shenhua a renderle El Shaarawy in prestito. Secondo il Corriere dello Sport, le piste alternative portano a Bernard (Everton), Yaremchuk (Gent), Otavio (Porto) e Facundo Ferreyra (Benfica).



Capitolo terzino: il prezzo di Reynolds continua a lievitare per l'interessamento di Bruges e Juventus, in pole position con un'operazione insieme al Cagliari, dove il terzino proveniente dal Dallas sarebbe parcheggiato in prestito. In alternativa la Roma continua a seguire Frimpong (Celtic) e Soppy (Rennes, dove è in prestito Nzonzi). In uscita Bruno Peres piace al Benfica.