Roma, le pagelle di CM: Dovbyk ci prova ma Hummels perde Lukaku. Dov'è Pellegrini?

Napoli-Roma 0-0Roma: di uscite alte ne ha fatte, senza commettere errori. Sul gol di Lukaku non può fare granché.: solitamente non si rende protagonista di partite indimenticabili, oggi ha Kvara che lo punta in continuazione e va spesso in difficoltà (34' s.t.).: meglio rispetto ai compagni di reparto, interviene in maniera più decisa quando arrivano dei palloni che spiovono dalle sue parti (43' s.t.).: non benissimo nel complesso in marcatura su Lukaku. Prova a dare qualcosa quando serve costruire.

: altra storia rispetto alla fascia destra. Torna a fare il terzino e si disimpegna bene contro un avversario complicato come Politano. Pennella qualche pallone in area potenzialmente pericoloso.: partendo da destra cerca di impensierire Olivera, ma la giocata più significativa la fa con una gran chiusura su Kvaratskhelia (1' s.t.: entra per dare qualcosa in più ma non tiene la marcatura su Lukaku in occasione dell'1-0).: lì in mezzo riconquista qualche pallone interessante, resta tra i più positivi.: davanti la difesa è un uomo in più che può dare una mano alla Roma, però non aiuta granché.

: solita personalità, anche se oggi gioca largo a sinistra. Viene tanto dentro il campo per fare densità e si propone più volte con inserimenti in area e al limite per calciare. Con il passare dei minuti cala e si becca anche un giallo (34' s.t.).: alla ricerca della posizione che non riesce mai a trovare. Viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: cerca di dare un po' di vivacità alla Roma lì in avanti ma finisce per perdersi come gli altri).: quando c'è da tenere palla e usare il fisico è molto bravo. Con lui lì davanti la Roma riesce ad allungare qualche volta e a far abbassare il Napoli. L'occasione più grande per la Roma la crea lui con un colpo di testa che scheggia la traversa.

: non ci si poteva aspettare un cambiamento radicale già da questa sfida. La sua Roma ha tanto su cui lavorare, specialmente sotto l'aspetto mentale.