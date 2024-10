Roma, le pagelle di CM: Dybala 'Joya' salva Juric. Pisilli brilla

AFP via Getty Images

Laritrova il sorriso dopo la batosta al Franchi. Il Torino viene piegato 1-0 grazie a un gol di Dybala. Bene la coppia Koné-Le Fée in mezzo al campo. Pisilli tra i migliori in campo. Le pagelle dei giallorossi:6 – La Roma non può fare a meno di lui. Dopo 33’ si sporca i guantoni bloccando un tiro pericoloso da dentro l’area di rigore di Maripan.6,5 – Per la prima volta da quando è alla Roma viene accolto con una bordata di fischi al momento della lettura delle formazioni. Dopo il gol di Dybala corre ad abbracciare Juric, un bel segnale di pace dopo le vicende di Firenze. Sempre attento e lotta come sempre. La partita di domenica sembra un lontano ricordo.

6,5 – È il pilastro della difesa e deve riprendersi dopo la prestazione horror contro la Fiorentina. È decisivo a metà prima tempo murando un colpo di testa di Coco da buona posizione. Poi è bravo a contenere gli attaccanti del Torino.6 – Braccetto o terzino non cambia. Per Juric è insostituibile anche dopo la brutta partita di domenica dove è uscito dopo appena 32 minuti. Si trova bene da centrale di sinistra. Poco preciso nei cross rispetto alle altre volte.6 – Nonostante il disastro di Firenze si ritrova titolare per mancanze di alternative su quel lato. Scaccia un po’ di paura col passare dei minuti, ma deve fare di più.

6.5 – Torna titolare in campionato dopo oltre un mese. Si prende il ruolo di metronomo in mezzo al campo e sembra più pronto rispetto alla prestazione scialba contro la Dinamo Kiev con la Dinamo Kiev.6.5 – Solita corsa e dinamismo in mezzo al campo. Pian piano sta conquistando anche Juric che questa sera ha lasciato fuori Cristante.6– Timido sulla fascia sinistra dove spinge poco. La sua situazione non è delle migliori e in campo non riesce a dare il meglio (dal 77’ El Shaarawy SV)6 – È tra le poche note liete dell’inizio di stagione e Juric continua a dargli fiducia. Gioca una buona partita sulla trequarti (dal 77’ Cristante SV)

6,5 – Il bambino sta crescendo ed è sempre più centrale in questa Roma. Si ritrova di nuovo trequartista a causa dell’assenza di Pellegrini ed interpreta bene il ruolo. Nella ripresa è sfortunato e trova il palo davanti a Milinkovic-Savic (dal 64’6: entra tra i fischi e si fa vedere poco)7 – Si ritrova falso nueve, ironia della sorte è il ruolo che Daniele De Rossi aveva in mente per lui in qualche occasione. La serata si mette subito bene e trova la rete al 22’ sfruttando un retropassaggio di Linetty. Non segnava su azione in Serie A da febbraio, proprio contro il Torino. Nella ripresa con una finta da alieno manda Pisilli da solo davanti al portiere (dal 77’SV)

(All.) 6,5 – Dopo una settimana complicata vuole tornare a vincere. La serata parte in salita con le assenze di Dovbyk e Pellegrini, ma ritrova il leader Mancini che corre ad abbracciarlo dopo il gol di Dybala. Panchina (per ora) salva.