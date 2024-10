Roma-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Roma-Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Nella notte di Halloween la Roma ospita il Torino alo stadio Olimpico. Le due squadre arrivano con l’umore completamente opposto. Da una parte i giallorossi che hanno incassato un pesante ko a Firenze, dall’altra i granata che hanno piegato il Como 1-0 sabato. Juric sfida il suo passato e rischia il posto. In panchina ci sarà sicuramente lui col Torino ma il suo futuro è appeso a un filo.Partita: Roma-TorinoData: giovedì 31 ottobre 2024Orario: 20.45Canale Tv: DaznStreaming: Dazn

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Juric.(3-4-1–2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Linetty, Ricci, Masina; Vlasic; Adams, Sanabria.. Vanoli.la Roma torna in campo dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Jurci recupera Soulé che però molto probabilmente partirà dalla panchina. Ancora out El Shaarawy. Vanoli pronto a schierare la coppia Adams-Sanabria.: sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

: sarà visibile in streaming, sempre tramite abbonamento, anche su tutti i dispositivi mobili (pc, smartphone, tablet), o scaricando l'app di DAZN oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma.: la telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, mentre come seconda voce ci sarà Fabio Bazzani.