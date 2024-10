Roma-Torino, contestazione dei tifosi giallorossi: fischi nel riscaldamento

Getty Images

Clima teso all’Olimpico, dove la Roma affronta il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale. I giallorossi arrivano da periodo complicato con una sola vittoria nelle ultime cinque partite:, per il resto un pareggio e tre sconfitte, l’ultima delle quali a Firenze con un pesante 1-5 contro i viola.- Un rendimento negativo che ha messo a rischio la posizione di Juric e ha fatto infuriare i tifosi:“Tifiamo solo la maglia”. Una contestazione pesante che fa seguito a quella delle settimane precedenti.

- In particolare i tifosi hanno lanciato un messaggio nella serata di ieri sera, quando fuori dal centro d’allenamento di Trigoria hanno esposto uno striscione: “””. Prima ancora c’era stato un confronto con il capitano Pellegrini e altri giocatori-chiave della Roma dopo il rientro da Firenze, per esprimere - con toni particolarmente accesi - il disappunto per quella sconfitta. Situazione complicata, clima di contestazione: nella bolgia dell’Olimpico la Roma cerca il riscatto.