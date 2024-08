Roma, le pagelle di CM: Paredes da brividi. Soulé e Dybala non si trovano

Getty Images

: dopo 20 minuti deve già sporcarsi i guantoni con una bella parata su Fazzini, poi non può nulla sul gol di Gyasi. Nel secondo tempo viene nuovamente battuto: Colomba lo supera su rigore.prestazione poco positiva per il terzino turco che in 45 minuti non è mai incisivo in fase offensiva con nessun cross tentato. Zero contrasti vinti su due e un dribbling subito. (dal 46’: prende dai suoi tifosi più fischi che appalusi e la sua partita è la fotocopia di quelle passate.: partita ordinata del centrale giallorosso che va anche vicino al gol nel secondo tempo. L’Empoli attacca principalmente in contropiede ma difficilmente va in affanno.

: l’ivoriano come a Cagliari è uno dei pochi a salvarsi. Non ha colpe sui gol dell’Empoli e prova anche ad essere propositivo in avanti.: partita horror dello spagnolo che sbaglia tantissimo sia in fase di impostazione che in fase difensiva. Il numero 3 è tra i peggiori in campo della partita.: la sua partita dura solamente un’ora ed è anche lui in difficoltà come tutta la squadra. Pochi palloni giocati e appare impreciso. Già con la Juventus potrebbe finire in panchina. (dal 62’entra ed è uno dei migliori della Roma. Serve uno splendido assist per Shomurodov ma non basta. Può giocare mezzala e lo ha dimostrato).

: Leandro torna dal 1’ dopo aver saltato il match di Cagliari per squalifica ma la sua condizione non sembra quella dei tempi d’oro. Paredes gioca un brutto primo tempo e nella ripresa concede il rigore che porta l’Empoli sul 2-0. Azione che nasce proprio da un suo passaggio sbagliato in mezzo al campo. (dal 62’: il francese dà più dinamismo in mezzo al campo. Al 70’ sfiora anche il gol ma spara alto da buona posizione).: inizio in salita per il capitano giallorosso che sbaglia tanto. Ha l’occasione migliore del primo tempo con un bel colpo di testa parato da Vasquez. Nella ripresa spacca la traversa. Chance a parte la sua non è una grandissima partita.

: Paulo parte dal 1’ all’Olimpico dopo il gran rifiuto all’Al-Qadsiah ma le sue prime giocate non sono una vera ‘Joya’. Da un suo errore parte uno dei tanti contropiedi presi dalla Roma nel primo tempo. Nella ripresa non riesce ad essere decisivo come vorrebbe. Nel finale sfortunato colpisce il palo: brutta partita dell’argentino che non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. In alcune occasioni si è ritrovato nella stessa fascia di Dybala, ma l’intesa tra i due deve ancora affinata. (dal 77’: protagonista inaspettato della partita. Entra nel finale e trova il primo gol della stagione. Poi sfiora anche la doppietta)

: dopo pochi minuti ha la prima palla gol ma viene murato poi finisce nel dimenticatoio fino al gol di Shomurodov. Negli ultimi minuti ha due occasioni per segnare e una la cestina tentando un colpo di tacco.: la prima stagionale all'Olimpico non va bene al mister giallorosso. Anche lui sembra in confusione e la squadra non gira come vorrebbe. Serve qualcosa in più