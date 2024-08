Getty Images

Roma, nuova offerta per Danso

31 minuti fa



La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare a Daniele De Rossi gli ultimi rinforzi in questo mercato estivo. Un obiettivo è il difensore del Lens, Kevin Danso, che proprio Florent Ghisolfi aveva portato al club francese nel 2021.



Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma ha fatto una nuova offerta ufficiale al Lens per il giocatore, proponendo un prestito oneroso da 1 milione di euro più obbligo di riscatto a 21,5 milioni e 1 milione di bonus. Il club francese sta riflettendo sulla proposta, ma le sensazioni sono positive.