Roma, le pagelle di CM: Soulé ancora non brilla. Dovbyk è super, Svilar tradisce

La Roma sbatte sul Monza: a Dovbyk risponde Mota. Male Soulé e Svilar che tradisce i giallorossi col primo errore stagionale. Manca un rigore netto nel finale per un fallo su Baldanzi.– la Roma è Svilar-dipendente e dopo pochi minuti si prende la scena col primo miracolo su Maldini. Poi è poco preciso in occasione del gol di Mota. Primo errore per lui– solita gara ordinata del numero 23 che però si addormenta come tutti sul gol di Mota.– accusa un po’ di stanchezza dopo non aver perso neanche un minuto. È poco preciso in alcune situazioni e sbaglia sul gol di Mota lasciando in gioco il giocatore portoghese.

– pioggia, sole o nuvole c’è sempre lui in campo. Lo spagnolo è un fedelissimo di Juric. In Svezia non ha fatto una grande partita e anche a Monza fa vedere che avrebbe bisogno di un po’ di riposo (dal 71’ Hermoso:– torna sulla fascia destra dopo aver giocato come braccetto in Svezia. Gara ordinata e senza sbavature. Può fare di più in fase offensiva (dal’85’ Shomurodov:– torna dal 1’ dopo il turno di riposo in Svezia e dopo 14 minuti si rende pericoloso, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Poco prima della mezz’ora ci prova con un altro tiro da fuori ma Pizzignacco gli nega il gol con una bella parata. Nella ripresa sfiora due volte il gol con due tiri.

– gara equilibrata in mezzo al campo. Perde pochi palloni ed è preciso negli interventi.– la sua partita dura solamente 19’ ed è costretto ad uscire per un problema muscolare (dal 19’ Zalewski 5: torna a giocare dopo un mese. Sbaglia qualche cross ed è poco preciso.– terza partita di fila per l’ex Frosinone che gioca titolare al posto di Dybala. È nervoso nei primi minuti e prende un cartellino giallo evitabile. Nella ripresa è più vivo ma non basta. (dal 71’ Pisilli 6: tanta corsa ed è provvidenziale con un recupero su Bondo)

– contro l’Elfsborg è stato uno dei pochi a salvare la faccia e nella prima mezz’ora ha due grandi occasioni per segnare. Nella seconda sbaglia incredibilmente davanti al portiere. Nella ripresa di vede di meno (dal’85’ Baldanzi 6: entra e subisce un fallo netto in area di rigore ma La Penna non fischia e non viene richiamato al Var)– Primo tempo non facile per l’ucraino che aveva trovato il gol del vantaggio ma era in posizione di offside. Al 60’ trova un grandissimo gol con un’azione da bomber di razza. È imprendibile per i difensori e al 76’ serve benissimo Koné che però sbaglia da buona posizione.

– la Roma non gioca una brutta partita ma non va oltre l’1-1. I cambi questa volta non aiutano il tecnico croato