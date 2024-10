Getty Images

Roma, infortunio per El Shaarawy: cosa si è fatto e quando torna

6 minuti fa



Inizia in salita la gara della Roma a Monza: dopo 19 minuti finisce la partita di Stephan El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare.



Nelle prossime ore, l’esterno azzurro svolgerà gli esami strumentali di rito per stabilire i tempi di recupero e potrà sfruttare la pausa per le Nazionali per recuperare.



Al suo posto, al 20’, è entrato in campo Nicola Zalewski che proprio oggi tornava a disposizione di Juric, dopo essere finito fuori rosa qualche settimana fa. Le parti in questi giorni si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto.