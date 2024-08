Roma, le pagelle di CM: Svilar decisivo, Dovbyk bocciato alla prima in Serie A

AFP via Getty Images

Roma

Cagliari-Roma 0-0: la su deviazione su Marin nel finale è fondamentale.: primi 45 minuti in anonimato, poi nella riprese cresce insieme a tutta la squadra.: fa sentire la gamba agli avversari nel momento del bisogno.: attento e presente quando chiamato in causa.: fatica a contenere le incursioni avversarie provenienti dalla sua fascia.: prova a mettersi in mostra con qualche buona giocata. Pian piano sta entrando nel meccanismo di gioco dei giallorossi.(dal 16' s.tentra per cambiare il ritmo in attacco ma così non è accaduto).

: a tratti nervoso ma comunque prezioso in fase di copertura.: comanda gli attacchi dei suoi ma ha sul groppone l'eventuale gol del vantaggio.: primo tempo sottotono ma nella ripresa si rende pericoloso con le sue discese.(dal 24' s.t: come sempre quando ha il pallone tra i piedi si "danza").: coglie una traversa da pochi passi, per il resto qualche buona sponda ma nulla di troppo.(dal 45' s.t: si fa vedere con qualche buona discesa seminando il panico.(dal 45' s.t

: soffre un po' troppo il gioco del Cagliari e il caso Dybala. Vero che è la prima stagionale ma si doveva fare di più