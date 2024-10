Roma, le pagelle di CM: Zalewski-Celik, partners in crime. Si salva Svilar

Redazione Calciomercato

La Roma perde 1-0 all'Olimpico contro l'Inter. Segna Lautaro con la complicità di Zalewski che prima scivola e poi di Celik che non rinvia bene. Si salva solo Svilar.6 – Pronti e via ed è subito chiamato per il primo miracolo: Mile salva su Thuram. È sempre pronto nelle uscite, incolpevole sul gol di Thuram.5 – Sul gol di Lautaro sbaglia anche lui. Respinge male e l’argentino non sbaglia. Poi si riscatta e salva lo 0-2 anticipando Dimarco.6 – In queste partite lotta sempre pià di tutti e sbaglia poco. L’Inter ha poche palle gol, ma la Roma non evita la sconfitta

6 – È sempre tra i migliori in difesa per la Roma. Attento e sbaglia poco. Tiene a bada i due attaccanti dell’Inter che non sono clienti semplici per nessuno.6 – Solita gara di grande sacrificio per lui ma non riesce ad essere pericoloso in attacco (dal 78’ Hermoso SV)5 – Sempre titolare e sempre imprescindibile. Lotta tanto in mezzo al campo, ma commette anche qualche errore di troppo che fa partire qualche contropiede pericoloso. Viene anche ammonito ed è bersagliato dai tifosi al momento dell’uscita dal campo (dal 78’ Le Fée SV)

6 – Una vera e propria diga in mezzo al campo. Manu è ovunque, ma Juric lo toglie ancora una volta nel secondo tempo tra i fischi dell’Olimpico che non apprezza la decisione (dal 53’ Pisilli 6: si vede poco in mezzo al campo)4,5 – Torna titolare dopo più di un mese e sa di avere la fiducia di Juric. Poco preciso nei cross ma tanta corsa e mette spesso in difficoltà Darmian. Poi nel secondo tempo un suo errore regala il contropiede all’Inter che è letale e fa 0-1. Esce tra i fischi (dal 72’ Baldanzi SV)5,5 – I tifosi si aspettano ancora di vedere la vera Joya. Parte largo nel 4-2-3-1 di Juric. Alla mezz’ora ha una buona occasione ma non è veloce nel calciare subito in porta da dentro l’area di rigore. Nella ripresa si vede poco e la sua partita finisce al 78’ (dal 78’ Soulé SV)

6 – I fischi al momento della lettura delle formazioni sono diminuiti e vuole rialzarsi dopo un momento buio. Da un suo cross nasce la papera di Sommer che però viene salvato dal palo. Poco prima della fine del primo tempo ci prova con un bel destro a giro ma Sommer risponde presente. Cala nella ripresa.5,5 – Lotta tanto nel primo tempo ma i difensori dell’Inter lo fanno respirare poco. Ha due occasioni di testa nella prima frazione ma non riesce a dare troppa forza al pallone. Nella ripresa viene servito poco.6 – Cambia la Roma e schiera la difesa a 4. I giallorossi giocano una gara ordinata per un’ora poi si fanno male da soli. Serve qualcosa in più per vincere queste partite. L’Inter resta la sua bestia nera: una sola vittoria in 15 partite.